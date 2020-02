Berlin Der Onlinehandel boomt – aber es gibt Schattenseiten: Eigentlich noch hochwertige Waren werden vernichtet, um damit Platz in den Regalen zu schaffen. Oder Produkte werden weggeworfen, weil das günstiger ist, als zurückgesandte Artikel wieder neu anzubieten. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch Gesetzesänderungen gegen die Vernichtung von Waren im Handel auf den Weg gebracht.

• Die Hauptziele

Weniger Abfall, mehr Recycling – das sind die Hauptziele der Bundesregierung. Konkret geht es um eine Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Das Umweltministerium spricht von drei zentralen Maßnahmen. Zum einen geht es um weniger Müll bei zurückgeschickten, aber neuwertigen Waren – Stichwort: Retouren-Vernichtung. Zum anderen sollen recycelte Produkte Vorrang in der öffentlichen Beschaffung von Bundesbehörden bekommen – Beispiele sind Smartphones für Beschäftigte mit austauschbaren Akkus oder recyceltes Druckerpapier. Wer Produkte wie Einweg-Becher oder Zigaretten in Verkehr bringt, soll sich an den Reinigungskosten von Parks und Straßen beteiligen. Das zahlt bisher der Bürger über kommunale Gebühren.

• Worum es bei den

Retouren geht

Immer mehr Waren werden im Internet bestellt – viele werden aber zurückgesendet. Schätzungsweise 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel seien im Jahr 2018 in Deutschland an Onlinehändler zurückgeschickt worden – das sei jedes sechste ausgelieferte Paket, ergab eine 2019 vorgelegte Studie der Forschungsgruppe Retourenmanagement der Universität Bamberg. Händler sollen nun zunächst gezwungen werden, offenzulegen, ob sie Waren vernichten und wie viele. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) appelliert aber auch an Kunden, sich vor dem Bestellen eines Artikels genau zu überlegen, ob das mit Blick auf die Umwelt wirklich nötig ist.

• Das sagt der Handel

Viel effektiver und nachhaltiger als eine geplante bürokratische Berichtspflicht wäre aus Sicht des Hauptgeschäftsführers des Bundesverbands E-Commerce­ und Versandhandel, Christoph Wenk-Fischeres, die Mehrwertsteuer auf Sachspenden abzuschaffen – um damit „Spenden statt entsorgen“ zu erleichtern.

• Das sagen

Umweltverbände

Viel Schatten, wenig Licht – so könnte man die Reaktion von Verbänden zusammenfassen. Und: Es müssten nun konkrete Schritte folgen, heißt es unter anderem von Greenpeace und Deutscher Umwelthilfe (DUH).