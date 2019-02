Elsflether Werft vor Konkurs

Berlin /Elsfleth Die Elsflether Werft ist offenbar insolvent. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will die Geschäftsführung am Mittwoch bei Gericht Insolvenz anmelden. Das wurde nach einem Termin im Verteidigungsministerium am Dienstag bekannt. Die Werft habe Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe, hieß es. Mehrere Unterauftragnehmer hätten seit mehreren Monaten kein Geld erhalten.

Wie es nach einer möglichen Insolvenz weiter geht, ist offen. Eine Insolvenz bedeutet nicht, dass das Unternehmen aufgelöst werden muss. Möglich wäre auch, dass Unternehmensleitung und Gläubiger sich verständigen.

Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ wurde bei der Durchsicht der Bücher auch entdeckt, dass Kredite in Millionenhöhe von der Werft an Unterfirmen geflossen waren, die zum Teil im Besitz des alten Managements waren oder noch sind.

