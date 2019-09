Berlin /Emden Volkswagen hat es am Donnerstag noch einmal unterstrichen: Nach Zwickau soll der Standort Emden das nächste reine Elektroauto-Werk von VW werden.

Der Produktionsvorstand der Kernmarke VW Pkw, Andreas Tostmann, bekräftigte am Rande eines Managertreffens am Donnerstag in Berlin geplante Investitionen von „ungefähr einer Milliarde Euro“ in Emden. Die Fabrik in Ostfriesland, in der bisher der Passat hergestellt wird, solle wie das Werk Zwickau vollständig auf Modelle des Modularen Elektrobaukastens (MEB) umgestellt werden.

„Das Emder Werk bereitet sich diesbezüglich schon vor und hat die Unterlagen für die Genehmigungsverfahren bei den Behörden eingereicht“, sagte Klaus Fröhling, Pressesprecher des Emder Werkes, auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Komplett-Umstellung auf E-Fahrzeuge soll nach Informationen dieser Zeitung bis 2025 erfolgen – also nicht kurzfristig schon komplett. Es soll u.a. eine neue Produktionshalle entstehen.

Die Festlegung für Enden sei jetzt „im Wesentlichen getroffen“, sagte Tostmann. Um möglichst viele Mitarbeiter für die neuen Produktionsverfahren zu qualifizieren, übertrage man die in Zwickau gemachten Erfahrungen nach Emden. „Emden hat eine gute Perspektive als Transformationswerk“, sagte der Manager. Modelle mit Verbrennungsmotoren würden dort nicht mehr geplant.

Der Nachfolger des Passat werde andernorts angesiedelt – hierfür ist ein Werk in der Türkei im Gespräch. Die Entscheidung hierzu wolle man in Kürze bekanntgeben: „Wir sind jetzt in den finalen Gesprächen für eine neue Fabrik. Wir gehen davon aus, dass es innerhalb der nächsten zwei Wochen kommt“, meinte Tostmann. Vorgesehene Modelle wären der neue Passat und Skoda Superb.

Deutlich wurde bei dem Manager-Treffen: Volkswagen wird bei der Autoproduktion effizienter und will große Teile des eingesparten Geldes in den weiteren Ausbau der Elektromobilität stecken. 2019 werde man die Produktivität bei der Kernmarke um mehr als sechs Prozent steigern können, sagte der zuständige Vorstand Tostmann. So könnten in diesem Jahr die Kosten um 500 Millionen Euro gedrückt werden, was das Ergebnis verbessere. Für die Herstellung pro Fahrzeug müsse der Konzern erstmals seit 2013 weniger ausgeben, erklärte Tostmann. Zusätzlich frei werdende Mittel können in Bereiche wie E-Mobilität, automatisiertes Fahren und Digitalisierung fließen. VW investiert hier Milliarden.

Tostmann räumte ein, dass nicht an allen Standorten gleich hohe Einsparungen möglich sind. Bei Elektromodellen – hier fällt weniger Arbeit an als bei Verbrennungsmotoren – seien im Schnitt 15 bis 20 Prozent weniger Produktionskosten realistisch.