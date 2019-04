Experte: Lufttaxis ab etwa 2050

Berlin Flugtaxis für jedermann könnten den Nahverkehr in Großstädten wie Berlin ab 2050 ergänzen. „In 10 oder 20 Jahren – wenn man autonomes Fliegen da mit rein nimmt – ist das nicht darstellbar“, sagte Manfred Hajek, Professor für Hubschraubertechnologie an der Technischen Universität München, bei einer Diskussionsrunde des Luftfahrtverbandes BDLI „Es wird kommen.“ Aber es sei unrealistisch zu erwarten, dass man in fünf Jahren (...) autonom fliegen könne. „Also ich würde mich nicht reinsetzen in 5 Jahren“, sagte Huber.