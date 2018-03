Brake

Nwz-Selbstversuch In Brake Unser Mann im LAN

Vor 15 Jahren zockte NWZ-Autor Claus Hock zum letzten Mal intensiv am Computer. Jetzt wagte er die Rückkehr an den Spiele-PC in der Höhle der Löwen: der großen LAN-Party in Brake mit rund 200 Teilnehmern.