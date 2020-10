Finanz-Skandal: Wirecard-Ausschuss gestartet

Berlin Der AfD-Abgeordnete Kay Gottschalk ist zum Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Bilanzskandal um den ehemaligen Dax-Konzern Wirecard gewählt worden. Fünf Abgeordnete stimmten für ihn, vier gegen ihn. Der Ausschuss traf sich am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung. 139 Beschlüsse wurden gefasst, Dokumente angefordert. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel soll gehört werden.

Die neun Abgeordneten wollen in den kommenden Monaten unter anderem herausfinden, ob (bzw. warum) das deutsche Fintech-Unternehmen von den Aufsichtsbehörden mit Samthandschuhen angefasst wurde. Der inzwischen insolvente Dax-Konzern hatte im Sommer Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt.

Ein Börsenstar

Die Firma saß als Dienstleister für bargeldlose Zahlungen an Ladenkassen und im Internet an der Schnittstelle zwischen Händlern und Kreditkartenfirmen – in einem hart umkämpften Markt. Sie war mit ihrer Technologieorientierung und Aufnahme in den Dax zeitweilig weltweit im Blick von Investoren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen machte Wirecard jahrelang Verluste. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne auswies. Mehr als drei Milliarden Euro könnten verloren sein. Die Finanzaufsicht Bafin und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stehen in dem Fall in der Kritik.

Es ist der beispiellose Absturz des Börsenstars und der wohl größte Betrugsfall in der Nachkriegsgeschichte: Der Fall Wirecard hat nicht nur finanziell großen Schaden verursacht, sondern das Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland beschädigt.

Jetzt hat sich die Bundesregierung auf erste Konsequenzen geeinigt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) präsentierte sie ausgerechnet einen Tag, bevor im Bundestag der Untersuchungsausschuss zu dem Fall beginnen sollte. Ein Ausschuss, der dem Kanzlerkandidaten der SPD im Wahljahr 2021 noch gewaltig in die Parade fahren kann.

So aber konnte Scholz erst einmal betonen, die Bundesregierung – dabei vor allem die SPD-geführten Ministerien für Finanzen und Justiz – arbeiteten mit Hochdruck an der Aufarbeitung des Skandals.

Was ist nun geplant?

Schwachstellen bei der Bilanzkontrolle sollen beseitigt, Schlupflöcher geschlossen und komplexe internationale Firmen-Konstrukte wirksamer kontrolliert werden. Die Bafin soll mehr Befugnisse bekommen. „Wir wollen mehr Biss für die Bafin“, sagte Scholz.

Justizministerin Christine Lambrecht betonte, der Fall Wirecard habe deutlich gezeigt, „dass unser System der Finanzkontrolle bei hoher krimineller Energie an seine Grenzen stößt“. Es gehe darum, Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland zurückzugewinnen. „Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass Anlegerinnen und Anleger sich auf öffentliche Jahresabschlüsse verlassen können“, betonte die SPD-Politikerin.