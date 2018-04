Berlin In Deutschland leben tatsächlich wahre Sparweltmeister: Knapp jeder Dritte (30 Prozent) legt im Monat mehr als 200 Euro auf die hohe Kante. Das ermittelte das Umfrageinstitut Forsa im Auftrag von RaboDirekt in einer repräsentativen Befragung von mehr als 1200 Bürgern.

Jeder Fünfte (22 Prozent) schafft es immerhin, zwischen 100 und 200 Euro für schlechtere Zeiten zu sparen. Selbst die Generation der Jüngeren unter 20 Jahre zeigt sich äußerst diszipliniert beim Geldausgeben. In dieser Gruppe wird „überdurchschnittlich häufig“, so Forsa, bis zu 100 Euro zurückgelegt. Sparmuffel gibt es dagegen kaum. Gerade 15 Prozent der Befragten gaben an, „überhaupt nichts sparen zu können“.

Dass Geld auch zu Konflikten in der Partnerschaft führen kann, räumt jeder Fünfte ein. Rund 19 Prozent haben sich schon einmal daran gestört, dass der Partner ihnen vorschreiben wollte, wofür sie Geld ausgeben sollen oder dass der andere „zu viel Geld“ ausgegeben hat. Noch ärgerlicher wird es, wenn die eine Seite das Gefühl hat, der andere gibt „Geld für unnötige Dinge aus“. Darüber streiten sich 36 Prozent der Paare. Dagegen finden es nur zwölf Prozent störend, wenn der andere Schulden hatte.