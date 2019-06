Berlin Für Finanzminister Olaf Scholz wird es immer schwieriger, Haushaltsentwürfe vorzulegen, die er mit den Schlagzeilen „schwarze Null“ und „Rekordinvestitionen“ präsentieren kann. Aber die Warnzeichen mehren sich, dass die rosigen Zeiten heftig sprudelnder Steuereinnahmen in Deutschland zu Ende gehen. Den Haushalt angesichts dessen weiter in soliden Bahnen zu halten, fällt dem Minister offensichtlich schwer. Er hat es nicht geschafft, seinen neuen Etatentwurf für 2020 dem zuständigen Parlamentsausschuss und den Ressorts wie sonst geschehen, bereits zugehen zu lassen. An diesem Montag möchte er nun intern den Schleier lüften, wie er Kurs halten will. Am Mittwoch soll das Budget ganz offiziell vom Kabinett verabschiedet und anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

„Ohne Tricks werden Scholz und sein Haushaltsstaatssekretär Gatzer nicht auskommen“, sagt ein Haushaltsexperte aus dem Bundestag voraus. Als Instrumente dafür kommen vor allem zwei infrage: Der Griff in die sogenannte Asylrücklage, Gelder, die einmal zur Milderung von Folgen der Flüchtlingskrise gedacht waren, aber am Ende nicht benötigt wurden. Die soll noch mit rund 35 Milliarden Euro gefüllt sein. Außerdem gibt es noch das gern bemühte Mittel der globalen Minderausgaben. Es handelt sich hierbei um pauschale Vorgaben für Einsparungen, die die Ministerien dann selbst vornehmen müssen. Daneben gibt es immer wieder Gelder, die einzelne Ressorts zur Verfügung haben, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abrufen.

Die Vorgaben für den Haushalt 2020 hat Scholz schon im März formuliert. Von Rekordinvestitionen von fast 40 Milliarden Euro war die Rede. Allerdings ist vor allem die Wirtschaftsentwicklung, die den Zufluss von Steuern bestimmt, ins Stocken geraten. Der neue Monatsbericht spiegelt das wider. Danach war zuletzt bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden zwar noch von Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr die Rede. Allerdings – die liegen inzwischen hinter dem zurück, was erst kürzlich von den amtlichen Steuerschätzern für das laufende Jahr vorausgesagt wurde. Negativer als erwartet entwickeln sich die Steuerflüsse vor allem für den Bund. Für den werden mittlerweile Minuszahlen ausgewiesen, während die Steuerschätzer noch einen Mini-Zuwachs für das Jahr erwarten. Länder und Gemeinden liegen dagegen einigermaßen im erwarteten Rahmen.