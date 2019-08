Flixbus bald auch in Asien

Berlin Mit frischem Kapital im Rücken plant Flixbus den Schritt auf weitere Kontinente. Die Fernbusse des Unternehmens fahren bislang vor allem in Europa sowie in den USA. Nun sollen für Flixbus neue Märkte in Südamerika und Asien erschlossen werden, wie der Betreiber Flixmobility am Donnerstag mitteilte.

Außerdem soll das Zugangebot Flixtrain auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden. Bisher gibt es einige Inlandsverbindungen unter Einschluss von Metropolen wie Berlin, Köln und Hamburg.

Eine Finanzierungsrunde hatte in den vergangenen Wochen rund eine halbe Milliarde Euro eingebracht, wie aus Unternehmenskreisen verlautete. Das Kapital der Investoren soll auch in eine neue Mitfahrzentrale mit dem Namen Flixcar fließen. Bisher ist hier das französische Unternehmen „BlaBlaCar“ führend.