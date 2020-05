Flixbus wieder am Start

Berlin Reisende und Pendler in Deutschland können wieder Fernbus fahren. Nach zwei Monaten Corona-Pause kündigte Flixbus einen Neustart für Donnerstag nächster Woche (28. Mai) an. Die grünen Busse steuern zunächst knapp 50 Halte an, kündigte der deutsche Marktführer am Freitag an. Vor der Krise waren es zehn Mal so viele gewesen.

Flixbus-Geschäftsführer André Schwämmlein sagte, man habe ein Hygienekonzept erarbeitet. Dazu gehört auch: Fahrgäste müssen während der gesamten Fahrt Mundschutz tragen. Es sollen keine Sitzplätze gesperrt werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen