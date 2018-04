Ryanair: Bald Tarifverhandlungen?

Berlin /Frankfurt Beim Billigflieger Ryanair zeichnen sich Tarifverhandlungen für die in Deutschland stationierten Flugbegleiter ab. Die DGB-Gewerkschaft „Verdi“ will Mitte Mai erstmals mit den Iren über einen entsprechenden Vertrag verhandeln, teilte sie am Montag in Berlin mit. Die Fluggesellschaft habe als ersten Schritt „Verdi“ als gewerkschaftliche Vertretung der deutschen Flugbegleiter anerkannt. Die konkurrierende Kabinengewerkschaft Ufo hat nach Angaben ihres Tarifexperten Nicoley Baublies kein derartiges Angebot erhalten.