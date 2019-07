Technikprobleme bei DKB und Commerzbank

Berlin /Frankfurt Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) hatten am Montag über mehrere Stunden keinen Online-Zugang zu ihren Konten. Wegen eines technischen Problems sei das Internet-Banking nicht erreichbar, sagte ein Sprecher am Montag. Transaktionen im Hintergrund, etwa Gehaltseingänge, liefen aber weiter. Kunden könnten auch weiter mit Karte bezahlen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung“, versicherte das Geldinstitut. Die DKB hat gut vier Millionen Privatkunden.

Nach der IT-Panne am vergangenen Freitag hatten zuvor bereits Commerzbank-Kunden über neuen Ärger berichtet. Am Montagvormittag gab es etwa eine Stunde lang Probleme bei der Anmeldung zum Onlinebanking.