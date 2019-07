Berlin /Frankfurt Die angesichts des bundesweiten Mangels an Lokführern und anderen Fachkräften gestartete Einstellungsoffensive der Deutschen Bahn kommt voran. In den ersten fünf Monaten 2019 seien schon rund 14 000 Jobzusagen gegeben worden, teilte die Deutsche Bahn in Berlin mit, darunter etwa 1200 an Lokführer, 850 an Fahrdienstleiter und 1500 an Instandhalter. Insgesamt plant die Deutsche Bahn im Zuge der Strategie „Starke Schiene“ für 2019 mit 22 000 Einstellungen, davon mehr als 2000 Lokführer.

Die Einstellungen erfolgen auch vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren Zehntausende Beschäftigte in Rente gehen. Unter dem Strich soll die Mitarbeiterzahl der Deutschen Bahn im Inland von rund 205 000 Ende vergangenen Jahres voraussichtlich auf rund 213 000 Ende 2019 steigen. Das wären 15 000 mehr als Ende 2017.

„Wir stellen so viel ein wie nie zuvor, in den nächsten Jahren rund 10 000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. „Dazu gehört nicht nur, Personal an Bord zu holen, sondern auch zu binden und zu qualifizieren.“ Ziel sei es, die Deutsche Bahn mit mehr Personal „robuster“ zu machen. Dass es an Lokführern mangelt, bestätigen auch private Eisenbahnverkehrsunternehmen.