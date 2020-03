Geburtstag: Kantig, scharf und meinungsstark

Berlin Es gibt wohl keinen anderen Industriekapitän, nach dem ein Schmetterling benannt ist. „Bracca olafhenkeli“ lebt in den Bergen einer indonesischen Insel und ist bislang kaum erforscht. Anders sein Namensgeber: Hans-Olaf Henkel ist seit Jahrzehnten eine öffentliche Person. Er war Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), engagiert bei Amnesty und AfD, schrieb Bücher und bissige Kommentare, machte sogar eine Jazz-Sendung im Radio. Mit 60 veröffentlichte er seine Lebenserinnerungen.

Nun, vor seinem 80. Geburtstag (14. März) sagt Henkel, er werde wohl einen zweiten Teil schreiben. „Ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten 20 Jahren mehr erlebt habe als in den Jahren zuvor.“

Denn die jüngste Zeit ist auch Henkels Zeit als Politiker. Der Liberale ist ein führender Kopf der Alternative für Deutschland, als diese aus der Bewegung gegen die Euro-Rettung entsteht. „Wir waren eine Ein-Themen-Partei von Professoren, nicht eine von solchen Banausen, wie sie jetzt da am Ruder sind“, stellt er klar.

Als die junge Partei nach rechts abdriftet, tritt er aus. „Es macht mir Kummer, dass ich mitgeholfen habe, ein richtiges Monster zu erschaffen“, bekennt er seinerzeit.

Sechs Jahre sitzt Henkel im Europäischen Parlament, erst mit AfD-Parteibuch, dann für die neue Partei ihres Gründers Bernd Lucke. Ernüchtert beobachtet er: „Man muss wohl als Politiker das tun, was ankommt und nicht das, worauf es ankommt.“ Der Euro wird wieder in Schieflage geraten, ist Henkel sicher, befeuert durch die Coronakrise im wirtschaftlich angeschlagenen Italien. „Hier tut sich eine neue Eurokrise auf“, warnt Henkel.

Der Wahl-Berliner hat keine Scheu, klar seine Meinung zu sagen. „Er hat immer offen gesagt und getan, was er für richtig hielt“, sagt Lucke.

Zu hören ist auch, dass der gebürtige Hamburger Gesprächspartner mit seiner kühlen Art und schroffen Kommentaren zuweilen vor den Kopf stieß. Kantig und scharf, bei Bedarf auch ironisch, trat er als oberster Lobbyist der deutschen Industrie für die Unternehmen ein.

Als BDI-Präsident von 1995 bis 2000 fordert er Entlastungen für die Wirtschaft, kritisiert den Flächentarif, den deutschen Föderalismus, die 35-Stunden-Woche, tritt entschieden ein für offene Märkte. In SPD und Gewerkschaften sieht man den Marktliberalen auch mal als Sozialrambo und Tarif-Terminator. Henkel selbst betrachtet sich als einen Wegbereiter für die Reformpolitik des SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder.

Henkel wuchs als Sohn einer Kaufmannsfamilie ohne Vater auf. Er wechselt oft die Schule, erst nach kaufmännischer Lehre beginnt er ein Studium an der hamburgischen Hochschule für Wirtschaft und Politik. 1962 beginnt er bei IBM Deutschland, später wird er Europachef des Unternehmens.

Heute lebt Henkel in Berlin. In seiner Wohnung bewahrt er auch ein Exemplar des Schmetterlings auf, der seinen Namen trägt. „Ich habe noch den Traum, ihn zu besuchen.“ Die Reise ins indonesische Bergland sei aber nicht ohne. Und „Bracca olafhenkeli Stüning“, so der volle Name, sei giftig, bemerkt er süffisant.