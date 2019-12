Gewinne der Bauern gesunken

Berlin Die deutschen Bauern gehen nach empfindlichen Gewinneinbußen angespannt ins neue Jahr. Die Ergebnisse sackten im vergangenen Wirtschaftsjahr 2018/19 auf breiter Front ab. Dabei schlugen nun auch Ernteschäden wegen der extremen Dürre 2018 in vielen Regionen ins Kontor. Insgesamt schrumpfte der Gewinn der Betriebe im Schnitt um 18 Prozent auf 54 900 Euro, wie der Bauernverband am Donnerstag in Berlin bilanzierte.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sprach von einer „deutlich verschlechterten wirtschaftlichen Lage“. Auf die Gewinne drückten gestiegene Kosten und niedrigere Erzeugerpreise. Viele Betriebe hielten sich mit Investitionen zurück. Denn zum Beispiel für Umbauten von Ställen fehle Planungssicherheit. Besonders groß waren Einbußen bei Milchbauern und Rindermästern. Ackerbaubetriebe machten dagegen – je nach Region – wieder mehr Gewinn als im schlechten Vorjahr.