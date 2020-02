Berlin /Grünheide Grünes Licht für Tesla: Der US-Elektrobauer darf auf dem Gelände seiner geplanten Fabrik in Grünheide bei Berlin die Baumfällung fortsetzen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch entschieden. Zwei Umweltverbände hatten zuvor gegen die Rodung Eilantrag gestellt.

Das sind gute Nachrichten für Tesla – Umweltschützer kündigen indes neuen Protest gegen die Entscheidung des Gerichts an. Was sagen Sie, liebe Leserinnen und Leser, zum Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide? Ist es wichtig, große Wirtschaftsprojekte zu fördern oder geht der Umweltschutz vor? Beantworten Sie unsere Frage des Tages und schicken Sie uns Ihre Meinung.