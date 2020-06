Handel: „Faire“Produkte stark gefragt

Berlin /dpa Waren mit dem Fairtrade-Siegel liegen weiter im Trend; der Umsatz mit den fair gehandelten Produkten hat 2019 erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke überschritten. Die Verbraucher in Deutschland gaben 2019 im Schnitt 25 Euro für fair gehandelte Produkte aus. Der Umsatz stieg von 1,6 Milliarden auf 2,04 Milliarden Euro, ein Plus von 26 Prozent, so der Verein Transfair in Berlin.

Einen deutlichen Zuwachs gab es bei Bananen, von denen 130 000 Tonnen verkauft wurden, 41 Prozent mehr als 2018. Der Marktanteil liege damit bei 20 Prozent. Das starke Plus ist den Angaben zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass Fairtrade-Bananen ohne Bio-Siegel inzwischen auch bei Lidl im Angebot sind.

Fair gehandelter Kaffee hat um zwölf Prozent auf 23 000 Tonnen zugelegt, der Marktanteil ist mit rund fünf Prozent allerdings nach wie vor bescheiden. Kräftig zugelegt hat die Nachfrage nach fair gehandeltem Kakao etwa für die Schokoladenherstellung – auf 79 000 Tonnen. Das sind 45 Prozent mehr als 2018 und ein Marktanteil von 17 Prozent.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Der faire Handel hat in Deutschland in den vergangenen Jahren regelmäßig zugelegt. Es gibt mehrere Siegel für Produkte, deren Anbieter Wert auf gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen legen.