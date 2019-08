Berlin Die Angst geht um in der Weltwirtschaft. Der bisher mit gegenseitigen Strafzöllen und Drohungen geführte Konflikt zwischen den Welt-Handelsriesen USA und China droht auf das hochsensible Wechselkursgeschehen überzugreifen. Bei einem Wettbewerb mithilfe gesteuerter Wechselkurse, darin sind sich die Experten einig, verlieren am Ende alle. Für die Weltwirtschaft wie für den Handelskrösus Deutschland droht Schaden. Daher warnte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor einer Eskalation und mahnte die Akteure, „kühlen Kopf“ zu bewahren.

• Die Auslöser

US-Präsident Donald Trump hat seit Langem China im Visier. Grund ist das US-Defizit im Handel mit dem Land von fast 380 Milliarden Dollar 2018. Trumps Vorwurf lautet: Unfaire Handelspraktiken zum Schaden der USA. 250 Milliarden Dollar an China-Importen hat er schon mit Zöllen belegt. Für weitere 300 Milliarden Dollar drohte er das an, weil die Gespräche mit Chinas Führung bisher erfolglos blieben. Damit wären fast die gesamten chinesischen Exporte in die USA belastet. China hat mit Gegenzöllen reagiert, kann aber nicht in gleicher Größenordnung zurückschlagen. Vielleicht auch deshalb droht Peking nun mit dem Wechselkurs-Instrument. Chinas Zentralbank ließ den Yuan-Kurs auf den tiefsten Stand zum Dollar seit elf Jahren fallen. Das verbilligt Chinas Exporte in die USA und gleicht damit zumindest zum Teil die Nachteile durch Importzölle aus. Zudem sollen Chinas Staatsunternehmen den Kauf von US-Agrargütern gebremst haben.

• Die REaktionen

US-Präsident Trump schäumte über den Kurznachrichtendienst Twitter. Als Währungsmanipulator stufte er China ein. Mit diesen Praktiken stehle China den USA Geschäfte, Jobs und schade US-Farmern und Arbeitern. Finanzminister Steven Mnuchin will den Fall beim Internationalen Währungsfonds (IWF) behandeln. China selbst wies alle Vorwürfe zurück und warf den USA vor, die Weltwirtschaft zu destabilisieren.

• Vielfältige Folgen

Gezahlt für die Verschärfung des Streits haben bereits die Aktionäre mit Kursverlusten ihrer Papiere. Doch es drohen größere Gefahren. Trumps Handelspolitik und Chinas Antwort machen deutlich: Das globale Wirtschaftsleben wird immer stärker zum Spielball politischer Interessen. Zudem bremsen Unsicherheiten, gerade auch im Devisenbereich, unternehmerische Entscheidungen. Das geht auf Kosten des Wachstums und dämpft den internationalen Handel.

• Und Deutschland

Besonders angreifbar ist Deutschland als weltweite Nummer drei im Handel. Auch wenn die USA und China in absoluten Zahlen vor den Deutschen liegen: Bei kaum einem anderen wichtigen Land spielt der Außenhandel mit 70 Prozent der Wirtschaftsleistung eine so große Rolle. Zwar finden mehr als zwei Drittel der deutschen Handelsgeschäfte mit europäischen Partnern statt. Doch der Anteil dessen, was mit Euro-Partnerländern gehandelt wird, liegt unter 40 Prozent. Wechselkurse bleiben also ein Top-Thema. Der Präsident des Handelsverbandes BGA, Holger Bingmann, warnte dennoch vor Schwarzmalerei. Das Signal aus China sei zwar „verheerend und führt zu einer weiteren Verunsicherung in eh schon unsicheren Zeiten“, sagte er unserem Berliner Büro. Er sei aber „ganz sicher, wir befinden uns noch nicht in einem Abwertungswettlauf“. Die Gefahr sei jedoch substanziell gestiegen.