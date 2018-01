Handy-Kosten in Europa Streitthema

Berlin Die Verbraucherzentralen verlangen ein Ende höherer Kosten für Handy-Verbindungen aus dem Inland in andere EU-Staaten. Dies sei „eine erhebliche Lücke“ in den europäischen Regelungen, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. Gebraucht würden Vorschriften, um diese „Geldschneiderei der Telekommunikationsunternehmen“ zu beenden. Kritik gibt es auch an möglichen Rückschritten bei EU-Regeln zum Anbieterwechsel. Im Gespräch sei, dass Wechsel nicht mehr von einem Kalendertag auf den anderen, sondern nur noch von einem Werktag zum anderen ermöglicht werden müssten.