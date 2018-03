Altenpflege: Bessere Bezahlung

Berlin /Hannover Der Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler, erwartet von der neuen Bundesregierung spürbare Verbesserungen für die Beschäftigten in der Altenpflege. Der AWO-Chef setzt sich dafür ein, die Voraussetzungen für einen Tarifvertrag in der Pflegebranche zu schaffen. Das Ziel sind bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag angekündigt, die Voraussetzungen für angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen in der Altenpflege schaffen und dafür sorgen zu wollen, dass Tarifverträge flächendeckend zur Anwendung kommen.

Zuletzt waren in Niedersachsen und Bremen Versuche gescheitert, den Tarifabschluss in der Altenpflege für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Der Tarifausschuss, der zur Hälfte mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern besetzt ist, lehnte das ab.