Berlin /Hannover Wo verursachen Autofahrer viele und teure Schäden, und wo kracht es nur selten? Um das herauszufinden, berechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jedes Jahr die Schadenbilanzen der 413 Kfz-Zulassungsbezirke und teilt sie in Regionalklassen ein. Grundlage ist dabei der Wohnsitz des Fahrzeughalters.

Für Autofahrer in Niedersachsen bleibt es dabei auch im kommenden Jahr bei überwiegend günstigen Einstufungen in der Kfz-Versicherung. Für 30 der 47 niedersächsischen Zulassungsbezirke beziehungsweise für über 60 Prozent gelten in der Haftpflichtversicherung weiterhin die Regionalklassen 1 und 2, wie der GDV am Donnerstag mitteilte. In der Vollkaskoversicherung gelte dies sogar für fast 80 Prozent der Versicherten beziehungsweise 36 Zulassungsbezirke.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Einstufungen in der Haftpflichtversicherung aber für zehn Bezirke erhöht, unter anderem in Oldenburg (von 6 auf 7), Wilhelmshaven (von 7 auf 8), Delmenhorst (von 5 auf 6) und dem Ammerland (von 2 auf 3). Günstigere Regionalklassen gelten künftig unter anderem im Zulassungsbezirk Cloppenburg (von 4 auf 3) und der Stadt Osnabrück (von 7 auf 6). Nichts geändert hat sich in Ostfriesland und im Kreis Friesland.

Wenig Veränderungen gibt es im Voll- und Teilkaskobereich. Im Nordwesten wurde einzig die Wesermarsch im Teilkaskobereich um eine Klasse von 2 auf 3 höher gestuft. Die beste Schadensbilanz erreichten den GDV-Angaben zufolge Autofahrer in Nienburg, die höchsten Schäden entstanden in Hannover.

In Bremen erhöhte sich die Einstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung um eine Stufe auf die Regionalklasse 7. Damit handele es sich aber weiterhin um eine deutlich niedrigere Einstufung als in anderen Großstädten, hieß es. So haben etwa Hamburg, Berlin und München die Regionalklasse 12.

Details unter www.gdv.de