Berlin /Hannover Schneller ist sie nicht, aber angenehmer: Mit der 1. Klasse im Regio kommen Pendler meist entspannter ins Büro. Nun heißt es: Hinweg die Glastüren mit der „1“! „Die sollten einfach für alle geöffnet werden“, fordert Linke-Chef Bernd Riexinger. Sein Ziel: die Abschaffung der 1. Klasse im Nahverkehr. „Dann hätten wir auf einen Schlag mehr Kapazität für alle – und zwar praktisch gratis.“

Doch so einfach ist es nicht. Widerspruch folgte prompt. „Sozialistische Gleichmacherei“, sieht der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann. „Grober Unfug“, meint der Fahrgastverband Pro Bahn. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen schloss sich an. Die Bahn selbst machte deutlich, dass es nicht viel bringen würde, die privilegierten Plätze auszubauen.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist gegen eine Abschaffung: „Wenn es genug Menschen gibt, die gern auf diese Art und Weise fahren wollen, dann soll es auch ein entsprechendes Angebot geben“, sagt der SPD-Politiker. „Und wenn die Kunden zweiter Klasse fahren wollen, dann muss es genügend Züge und Waggons geben für die zweite Klasse.“

Doch was genau stört Riexinger? „Wir leisten es uns, in überfüllten Regionalexpressen fast leere Waggons mit Wagen der 1. Klasse mitzuschleppen“, erklärte der Linke-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Bus und Bahn müssten aber für alle gut werden, nicht „überfüllt für die einen und fast leer für die anderen“. Die 1. Klasse gehöre abgeschafft, im Bus gebe es sie ja auch nicht.

Allerdings gibt es gar nicht mehr so viele 1.-Klasse-Plätze wie früher. S-Bahn-Kunden finden sie noch in Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Leipzig, Rostock und in den Netzen Rhein-Neckar und Rhein-Ruhr. In Regionalzügen sind ganze Wagen für die besseren Plätze – wie von Riexinger beschrieben – äußerst selten. Es sind meist kleinere Bereiche, wie derzeit etwa auch bei der Nordwestbahn.

Die Deutsche Bahn fährt zwei Drittel aller Regionalzüge in Deutschland. 6,5 Prozent ihrer rund eine Million Sitzplätze sind nach Konzernangaben noch der 1. Klasse vorbehalten. „Der Anteil der 1.-Klasse-Kapazitäten ist über die Jahre zurückgegangen, allerdings wird dieses Angebot weiterhin in vielen Regionen nachgefragt“, so ein Sprecher.

Bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Niedersachsen beginne sich das Meinungsbild in Sachen 1. Klasse dagegen etwas zu wandeln, sagt Sprecher Rainer Peters unserer Zeitung: „Wir sind da nicht dogmatisch.“ Es sei eine Frage der Abwägung. Auf stark genutzten Strecken, auf denen man die Kapazität etwa wegen der Länge der Bahnsteige nicht erhöhen könne, sei es „durchaus überlegenswert, künftig auf die 1. Klasse zu verzichten“, sagt Peters. Als Beispiel nannte er zum Beispiel den Bereich der Regio-S-Bahn Bremen/Oldenburg.