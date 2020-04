Corona-Krise: Ostern am besten zu Hause

Berlin /Hannover Wegen der weiter steigenden Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ruft Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dazu auf, auch an Ostern auf Ausflüge und Besuche zu verzichten. „Jetzt kommt es darauf an, dass wir gerade in den nächsten Tagen den eingeschlagenen Kurs fortsetzen und weiter äußerst zurückhaltend sind“, sagte Weil.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte, dass das Verhalten der Bürger über Ostern entscheidend dafür sei, ob es Lockerungen der Maßnahmen geben könne: „Bleiben wir auch übers Wochenende konsequent, wird die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher.“

Die Debatte über mögliche Lockerungen von Anti-Corona-Maßnahmen gewinnt weiter an Fahrt. In Industrie, Mittelstand und Handel wächst die Sorge vor massenhaften Pleiten – und damit der Druck auf die Politik, die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder hochzufahren.

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch nach Ostern die Pandemie-Lage bewerten und am 19. April über Lockerungen entscheiden.

In Niedersachsen stieg die Zahl der Infektionen am Freitag um 307 auf 7411. Geschätzte 2920 Menschen – fast 40 Prozent – sind inzwischen genesen. Allerdings sind auch 171 Infizierte gestorben. Die Zahl der Erkrankten, die in einer Klinik behandelt werden, stieg am Freitag auf 913. 230 davon liegen auf Intensivstationen.