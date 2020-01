Berlin /Hannover Die Ausbaukrise bei der Windkraft an Land hat sich vergangenes Jahr verschärft. 2019 kamen nur 1078 Megawatt oder 325 neue Anlagen dazu, geht aus Zahlen des Bundesverbands Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems hervor. Dies sei der niedrigste Zuwachs seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000.

Niedersachsen ist mit insgesamt 6432 Anlagen zwar weiterhin das Windland Nummer eins. Im vergangenen Jahr sind jedoch lediglich 51 neue Anlagen in Betrieb gegangen – das war immerhin der zweitstärkste Zuwachs bundesweit, aber deutlich weniger als 2018 mit 206 Anlagen oder gar 2017 mit 340.

Die Große Koalition arbeitet derzeit an einem Konzept, wie der Ausbau der Windkraft wieder beschleunigt werden kann. In den kommenden Jahren dürfte der Strombedarf steigen, zudem steigt Deutschland aus der Atomkraft und nach und nach auch aus der Kohle aus.

Wie die Akzeptanz von Anwohnern erhöht werden soll, ist in der Koalition jedoch umstritten. Es soll ein Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern eingeführt werden – die Details sind aber offen. Am Dienstag gab es dazu einen neuen Vorschlag aus der Union. Demnach müssen die 1000 Meter Abstand zu Wohnhäusern eingehalten werden, die in einem Gebiet mit Bebauungsplänen gebaut wurden oder gebaut werden können.