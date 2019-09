Berlin /Hannover /Frankfurt Die Pleite von Thomas Cook belastet die deutschen Tochterunternehmen des britischen Reisekonzerns immer stärker. Nach dem Ferienflieger Condor stellte nun auch die Thomas Cook GmbH in Oberursel einen Antrag auf einen Überbrückungskredit beim Bund, teilte das Unternehmen mit. Beide Unternehmen sind nicht insolvent.

Über die Bitte von Condor will die Bundesregierung „in den nächsten Tagen“ entscheiden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dem Vernehmen nach geht es um rund 200 Millionen Euro für Condor, um „Liquiditätsengpässe“ zu verhindern. In den Tourismusregionen, in denen Thomas Cook stark vertreten ist, sorgen sich vor allem Hotels und kleinere Unternehmen um die Zukunft.

Mit Blick auf Condor sagte Wirtschaftsminister Altmaier, die Schwierigkeiten seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft entstanden. „Es sind keine hausgemachten Probleme.“ SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zeigte sich zuversichtlich, dass der Bund mit einem Überbrückungskredit helfen kann. Der Ferienflieger beschäftigt etwa 4900 Mitarbeiter und hält seinen Flugbetrieb aufrecht. Kunden der deutschen Thomas Cook können auch am 25. und 26. September ihre Reisen nicht antreten. Nach Hause fliegen könnten Pauschalreisegäste aktuell in der Regel wie geplant.

Auch Kunden des Hauptkonkurrenten TUI seien von der Pleite betroffen. TUI-Urlauber in Großbritannien, die bis 31. Oktober auf Flüge mit Thomas Cook Airlines gebucht waren, könnten ihre Reise nicht antreten, sagte ein Sprecher am Dienstag in Hannover. Für bereits verreiste Kunden, deren Flüge wegen der Insolvenz ausfallen, würden Ersatzflüge angeboten.