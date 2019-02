Berlin /Hannover Das Rettungsmodell für die Sanierung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) ist nach Medienberichten vom Sparkassenverband Niedersachsen (SVN) gebilligt worden. Sowohl das Politikjournal Rundblick wie auch die „Börsen-Zeitung“ berichteten am Mittwoch darüber. Allerdings wollte ein Verbandssprecher diese Angaben weder bestätigen noch dementieren. Der Verband will zu entsprechenden Beschlussfassungen an diesem Donnerstag öffentlich Stellung nehmen.

Das Politikjournal Rundblick berichtete, die 42 Sparkassenvorstände hätten sich am Vortag einstimmig auf eine Summe von rund 280 Millionen Euro geeinigt. Das wären knapp 20 Millionen Euro weniger als bisher geplant, da die Europäische Zentralbank (EZB) den gesamten Kapitalbedarf der Landesbank nach jüngsten Berechnungen von 3,7 Milliarden auf nun 3,5 Milliarden Euro festgelegt habe.