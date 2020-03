Coronavirus: Land macht Cafés dicht

Berlin /Hannover /Oldenburg Viele Menschen in Deutschland werden ihren Alltag angesichts der Coronakrise in den kommenden Tagen noch weiter einschränken müssen. Auch Niedersachsen verschärft die Regeln: Ab Samstagabend werden alle Restaurants und Cafés geschlossen, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag an. Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen soll aber weiter möglich bleiben.

Der Gastronomie war zuvor bereits auferlegt worden, nur noch von morgens 6 Uhr bis abends 18 Uhr zu öffnen. Gäste und Restaurantbetreiber hätten sich aber oft nicht an die Auflagen gehalten, unter anderem zum Abstand, sagte der Ministerpräsident. Massive Polizeieinsätze seien deshalb bereits nötig gewesen.

„Das Ganze ist eine wirtschaftliche Katastrophe“, fasste die Weser-Ems-Geschäftsführerin der Branchenverbandes Dehoga, Hildegard Kuhlen (Oldenburg), die Entwicklung zusammen. Es gebe „massive Ängste“. Ein Großteil der Umsätze sei bereits durch bisherige Beschränkungen weggebrochen.

Ministerpräsident Weil betonte am Freitag, eine Ausgangssperre sei in Niedersachsen weiterhin nicht geplant, es gebe bereits weitreichende Ausgangsbeschränkungen.

Im Kampf gegen das Coronavirus schränken immer mehr Bundesländer das öffentliche Leben massiv ein. Nach Bayern verfügten am Freitag auch das Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hamburg verschärfte Regeln. Größere Menschenansammlungen sind dort ab sofort nun verboten.

Die einschneidendsten Maßnahmen sind in Bayern geplant. Dort gilt ab Samstag ein weitgehendes Ausgangsverbot. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, auch Sport und Bewegung an der frischen Luft.

Eine bundesweite Ausgangssperre versucht die Bundesregierung noch zu vermeiden. Am Sonntagabend will Kanzlerin Angela Merkel jedoch mit den Ministerpräsidenten eine „schonungslose Analyse“ vornehmen.