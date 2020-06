Ewe Sieht Chanchen Für Nordwesten: Werden wir weltweit Vorreiter für Wasserstoff?

Berlin /Hannover /Oldenburg Deutschland soll nach dem Willen der Großen Koalition bei der Nutzung neuartiger klimafreundlicher Wasserstoff-Energie weltweit zum Vorbild werden. Dazu verabschiedete das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin eine Strategie, die Milliarden-Zuschüsse, rechtliche Erleichterungen und konkrete Produktionsziele vorsieht. Neben den laufenden Förderprogrammen soll mit sieben Milliarden Euro erreicht werden, dass sich Wasserstoff am Markt durchsetzt, weitere zwei Milliarden sind für internationale Partnerschaften eingeplant.

Im Zentrum steht dabei sogenannter grüner Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbarer Energie gewonnen wird. Er kann als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr die Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas abzulösen. Die Strategie kommt mit einem guten halben Jahr Verspätung, da wichtige Fragen lange zwischen den Ministerien umstritten waren.

„Wir wollen bei den neuen Wasserstoff-Technologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein, als Ausrüster für die Welt, aber auch als Produzenten“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Bis 2030 sollen in einem ersten Schritt Erzeugungsanlagen für Wasserstoff von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung in Deutschland entstehen. Ein Nationaler Wasserstoffrat soll die Politik in Zukunft beraten, zudem soll es einen Innovationsbeauftragten beim Bund geben.

Für die Wasserstoff-Produktion braucht es aber viel Energie. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) mahnte, wer Ja zu Wasserstoff sage, müsse auch Ja zum Ausbau der Windkraft sagen, weil es zusätzlich Ökostrom brauche. Die Bundesregierung geht allerdings davon aus, dass ein großer Teil der benötigten Wasserstoff-Menge auf absehbare Zeit importiert werden wird.

Niedersachsens Landesregierung sieht in der Strategie große Chancen für den Norden. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte, der Beschluss könne „erhebliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland“ schaffen. Für Energieminister Olaf Lies (SPD, Sande) ist Niedersachsen sogar das „Wasserstoffland Nummer eins“.

Auch Stefan Dohler, Vorstandschef des Oldenburger Energieversorgers EWE, begrüßte die Pläne. Es sei eine zentrale Herausforderung, den Energiebedarf in Deutschland langfristig klimaneutral decken zu können. Und grüner Wasserstoff sei dabei „alternativlos“, sagte er. Der Nordwesten habe das Potenzial, „die deutsche Drehscheibe der Wasserstoffwirtschaft zu werden“. Er habe „die nötige Windenergie, um Wasserstoff zu produzieren, Häfen, um Wasserstoff per Schiff zu importieren und große Kavernen in unterirdischen Salzstöcken, um ihn zu speichern“.