Pandemie: 50 Euro Corona-Bußgeld

Berlin /Hannover Bund und Länder haben sich angesichts gestiegener Corona-Zahlen auf striktere Vorgaben für Feiern und Restaurantbesuche geeinigt und lehnen weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorerst ab. Das ist das Ergebnis von Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten.

Vereinbart wurde, dass Bürgerinnen und Bürger, die in einem Restaurant oder anderen Gastwirtschaften falsche Angaben zu ihrer Person machen, künftig mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen müssen. „Falsche Personenangaben, das ist kein Kavaliersdelikt“, sagte Merkel. In Schleswig-Holstein droht sogar ein Strafgeld von bis zu 1000 Euro.

Zudem sollen Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt werden. Dies gelte, wenn in einem Kreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner auftreten. In privaten Räumen gilt die Höchstgrenze von 25 Personen. Wenn die Zahl von 50 Neuinfektionen überschritten wird, soll die Teilnehmerzahl in öffentlichen Räumen auf 25, in privaten gar auf zehn begrenzt werden.

Angesichts der steigendenden Infektionszahlen gebe es auch in Niedersachsen „Anlass zur Vorsicht“, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte. Das Land plant eine Umstellung seiner Corona-Verordnung. Künftig sollen die Regelungen eingängiger und die Verordnung kürzer werden. Über Details der künftigen Verordnung, insbesondere die Vorgaben für private Feiern, solle in den nächsten Tagen beraten werden. Das aktuelle Regelwerk läuft bis 8. Oktober.

Weil sagte, man wolle mit allen Mitteln verhindern, dass wieder Schulen und Kitas geschlossen werden. Weitere „größere Öffnungsschritte“ seien derzeit nicht möglich. Ausdrücklich lobte er das Vorgehen der Behörden im Landkreis Cloppenburg nach dem Anstieg der Corona-Zahlen.