Pandemie: Teil-Lockdown verlängert

Berlin /Hannover Bis in den späten Abend haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch über die Corona-Strategie für die nächsten Tage und Wochen gerungen. Das Ergebnis war die erwartete Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember.

Darüber hinaus hat sich die Runde darauf geeinigt, Verschärfungen für Gebiete mit besonders hohen Zahlen an Corona-Infektionen einzuführen. So soll es bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zusätzliche Einschränkungen geben. Dazu zählen zusätzliche Regelungen im Bereich der Schulen und des Einzelhandels sowie weitergehende Kontaktbeschränkungen. Unter anderem soll die Maskenpflicht im Groß- und Einzelhandel erweitert werden. Auch unmittelbar vor den Geschäften sowie auf Parkplätzen ist es demnach künftig Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Um Überfüllungen gerade im Weihnachtsgeschäft zu vermeiden, soll sich in Läden höchstens eine Person auf zehn Quadratmetern aufhalten dürfen, wenn der Laden bis zu 800 qm Verkaufsfläche hat. Bei größeren Geschäften soll sich ab 801 qm nur noch eine Person auf 20 qm aufhalten dürfen.

Das Land Niedersachsen rief die Bürger auf, die Weihnachtseinkäufe „auf die Woche“ zu verteilen. „Es müssen nicht alle samstags um 11 Uhr einkaufen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Zugleich betonte sie: „Wir stehen erst am Anfang des Winters. Es kommen noch zwei, drei schwierige Monate.“ Niedersachsen will deshalb auch bei Schulen in „Hotspots“ nachsteuern. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will an diesem Donnerstag die neuen Regeln erläutern.

Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sagte, dass die Schulen im Land „grundsätzlich im Präsenzbetrieb“ bleiben werden. Diese Regel habe sich bewährt.