Hauptstadt erwartet 45 000 neue Stellen

Berlin Rund 45 000 neue Jobs werden voraussichtlich in diesem Jahr in Berlin entstehen. Damit bleibe die Hauptstadt beim Anstieg bundesweit an der Spitze, sagte der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Bernd Becking, am Montag in Berlin. „Wir werden den Spitzenwert halten.“ Im Dezember waren fast 147 000 Männer und Frauen in Berlin arbeitslos gemeldet. Die Quote lag bei 7,6 Prozent – 0,8 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres. Berlin liegt allerdings seit der Wiedervereinigung stets über dem bundesweiten Schnitt. Dieser lag 2018 durchschnittlich bei 5,2 Prozent.