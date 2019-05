Berlin Die Ära endet mit einem Lächeln und einer kleinen Verbeugung. Nach mehr als 13 Jahren an der Spitze hat sich Dieter Zetsche als Vorstandschef bei Daimler verabschiedet. Unter Führung des 49 Jahre alten Schweden Ola Källenius geht der Stuttgarter Autobauer nun in das „Projekt Zukunft“, einen Konzernumbau, der Daimler in der sich wandelnden Branche schneller und flexibler machen soll.

Zum Abschied betonte Zetsche noch einmal die Notwendigkeit eines strikten Sparkurses. „Alles steht auf dem Prüfstand“, sagte der 66-Jährige bei der Hauptversammlung in Berlin.

Zetsche hatte schon im Februar „Gegenmaßnahmen“ angekündigt, nachdem Daimler für 2018 einen Gewinneinbruch vermeldet hatte. Wie die genau aussehen werden, erläuterte er auch am Mittwoch nicht. Nur so viel: Im gesamten Konzern müssten Kosten sinken und die Effizienz steigen. Details wird Källenius, bislang Entwicklungschef, irgendwann vorlegen müssen. Seine Amtszeit begann offiziell mit dem Ende der Hauptversammlung.

Zetsche hatte 2006 die Führung des Daimler-Konzerns übernommen. In seiner Amtszeit löste er die Ehe mit dem US-Autobauer Chrysler. Nach der Finanzkrise führte er den Konzern aus einer schweren Flaute, er modernisierte das als altbacken kritisierte Design bei Mercedes-Benz und eroberte damit jüngere Käuferschichten.

Zetsches Erfolge sind unter den Aktionären unbestritten, es gab viel Applaus am Mittwoch – wenn auch keinen überschwänglichen. Es sei dann doch keine ganz gewöhnliche Situation, gab Aufsichtsratschef Manfred Bischoff zwischendurch zu.