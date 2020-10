Haus: Kein Problem bei Verkauf

Berlin Eigentümer, die ihr selbst genutztes Wohnhaus oder ihre Eigentumswohnung verkaufen, brauchen den Gewinn nicht zu versteuern. Der Verkauf einer privat bewohnten Immobilie ist in der Regel einkommensteuerfrei.

Diese Regel gilt auch dann, wenn sich ein häusliches Arbeitszimmer in der Immobilie befand und dieses in den Vorjahren jeweils von der Einkommensteuer abgesetzt wurde, so das Finanzgericht Baden-Württemberg (5 K 338/19).

„Das häusliche Arbeitszimmer ist (...) Teil des privaten Wohnbereichs und kann daher beim Verkauf nicht separat besteuert werden“, erklärt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Hier nutzte eine Lehrerin einen Raum ihrer Eigentumswohnung, die sie nach fünf Jahren verkaufte, als häusliches Arbeitszimmer.