Heil auf Weg zu Homeoffice

Berlin Arbeitnehmer sollen nach einem neuen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) leichter regelmäßig von einem Ort ihrer Wahl aus arbeiten können. Sie sollen das Recht bekommen, einen Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit dem Arbeitgeber zu erörtern. Der Entwurf für das „Mobile Arbeit Gesetz“ ging am Montag nach dpa-Informationen in die Abstimmung in der Regierung. Arbeitgeber sollen konkret auf die gewünschte Ausgestaltung der mobilen Arbeit eingehen müssen. Lehnen sie den Antrag ab, sollen sie dies binnen zwei Monaten begründet schriftlich mitteilen.

Ursprünglich wollte Heil ein Recht auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr. Dies erweis sich als nicht durchsetzbar.