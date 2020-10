Heizölpreis auf langjährigem Tief

Berlin Die Nachricht von der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat die bereits niedrigen Energiepreise weiter gedrückt. Infoportale gaben den Heizöl-Preis am Samstagvormittag mit deutlich weniger als 40 Euro für 100 Liter an. Die Heizölpreise seien so niedrig wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr, teilten die Vergleichsportale Check24 und Verivox mit. Allerdings gibt es wie üblich regional unterschiedliche Preisbewegungen.