Berlin Landwirte sollen beim Bau von Stromleitungen auf ihren Äckern höhere Entschädigungen bekommen. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin an. Er sprach von einer „spürbaren Verbesserung“. Der Deutsche Bauernverband reagierte dennoch mit Kritik – weil es weiter Einmalzahlungen geben soll und keine dauerhaften Zuwendungen. Die höheren Entschädigungen sind Teil eines Gesetzespakets, das vom Bundeskabinett beschlossen wurde.