Hotelpreise leicht gestiegen

Berlin Eine Hotelübernachtung in Deutschland ist 2017 etwas teurer geworden. Die Netto-Zimmerpreise (ohne Mehrwertsteuer) stiegen im Durchschnitt um 1,3 Prozent auf 95 Euro, teilte der Hotelverband Deutschland (IHA) am Mittwoch mit. Damit liege man unter dem Wert des europäischen Auslands von 97 Euro, sagte der Verbandsvorsitzende Otto Lindner in Berlin. Gemessen an der Übernachtungszahl war es für die Branche das achte Wachstumsjahr in Folge: Hotels und Pensionen kamen nach Angaben des Verbands zusammen auf 289 Millionen.