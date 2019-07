Im Juni tagelang zu wenig Strom

Berlin Stand Deutschland an einigen Tagen im Hitze-Juni 2019 vor dem Stromnetz-Kollaps oder nicht? Eine klare Antwort fällt schwer, wenn man die Einlassungen der Beteiligten nimmt. Äußerungen der vier Betreiber der großen deutschen Überland-Stromnetze sprechen eher dafür. „Die Lage war sehr angespannt, und konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden“, erklärten die und nannten drei Termine – den 6., den 12. und 25. Juni, an denen es knapp wurde. Konkret: Es gab zu wenig Strom. Die Situation führte auch zu Preisausschlägen an der Strombörse.

Erheblich entspannter klingt das, was Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu diesen Vorgängen sagt: Es gab zwar, so räumte der Minister ein, an drei Tagen im Juni einen besonders hohen „Regelbedarf“ zum Ausgleich von Leistungsschwankungen – der so nicht aus eigenen Quellen gedeckt werden konnte. Die Fehlmengen konnten aber am Strommarkt beschafft werden. „Die Netz- und Versorgungssicherheit ist und war gewährleistet. Auch stand und steht weiterhin ausreichend Erzeugungskapazität zur Verfügung“, versicherte Altmaier.