Coronavirus: Deutschland schließt Grenzen

Berlin /Im Nordwesten Grenzen schließen, Schulen und Kitas machen dicht, vielerorts gelten Versammlungsverbote: Die sich rapide ausbreitende Coronavirus-Pandemie legt zunehmend das öffentliche Leben lahm. Von Montag an werden in Deutschland Schulen und Kitas geschlossen sein. Und wie bereits andere Länder hat nun auch Deutschland beschlossen, ab heute morgen um acht Uhr seine Grenzen teilweise zu schließen – und zwar zu Dänemark, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge die Grenzen passieren. Zuvor hatten schon Dänemark, Polen und Tschechien ihre Grenzen unter anderem nach Deutschland geschlossen.

Auch in Niedersachsen stehen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Coronavirus-Krise bevor. Sie sollen an diesem Montag bekannt gegeben werden. Es ist davon auszugehen, dass es dabei auch um ein Absperren der Nordseeinseln für Touristen geht, wie Schleswig-Holstein sie bereits am Sonntag für die Inseln in der Nord- und Ostsee verkündet hat. Außerdem geht es um Besuchsverbote in Krankenhäusern und Altenheimen. Bis Sonntagnachmittag waren dem niedersächsischen Gesundheitsministerium 287 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Bundesland bekannt. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise:

Die Deutsche Bahn will in den kommenden Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiere das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, sagte eine Sprecherin. Außerdem kontrollieren Zugbegleiter in Regionalzügen bis auf weiteres keine Fahrkarten mehr.

• Folgen für Region

Auch im Nordwesten hat die Corona-Krise weitreichende Auswirkungen: So wurde der Spielbetrieb in allen zehn staatlich konzessionierten Spielbanken in Niedersachsen eingestellt. Betroffen sind davon auch die Standorte Bad Bentheim, Bad Zwischenahn, Osnabrück und Norderney.

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Niedersachsen und Bremen reagieren. Die Kunden werden aufgerufen, so weit wie möglich ihre Anliegen telefonisch oder per Mail vorzubringen.