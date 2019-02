Berlin /Im Nordwesten Zum Schutz des Grundwassers sollen die erst 2017 geänderten Düngeregeln für die deutschen Bauern auf Druck der EU erneut verschärft werden. Vorgesehen sind bundesweit strengere Vorgaben für belastete Gebiete, die unter anderem Düngeverbote und Regelungen zu Obergrenzen umfassen. In Kraft treten sollen die neuen Vorgaben 2020, wie es in einer Mitteilung an die EU-Kommission heißt. Wasserversorger und Umweltschützer begrüßten die Pläne von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), vom Bauernverband kam Kritik.

Übermäßiger Einsatz von Gülle und stickstoffhaltigem Dünger gilt als eine Ursache für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Daher gelten für die Landwirtschaft in Deutschland seit Sommer 2017 strengere Regeln. Dazu gehören Obergrenzen für Stickstoff und längere Düngeverbote. Im vergangenen Juni stellte der Europäische Gerichtshof dann aber fest, dass Deutschland jahrelang zu wenig gegen überhöhte Nitratwerte unternommen hatte – das Urteil bezog sich aber noch auf ältere Regeln vor 2017. Danach gab es Gespräche zwischen Berlin und Brüssel.

Konkret plant die Bundesregierung für nitratbelastete Gebiete – dazu zählen im Nordwesten insbesondere die Kreise Oldenburg, Vechta und Cloppenburg – unter anderem Düngeverbote im Spätsommer für Winterraps und Wintergerste. Der für jede Pflanzenkultur zu errechnende Düngebedarf soll zudem pauschal um 20 Prozent gesenkt werden.

Nitrat-Belastung im Oldenburger Land – eine Reportage im Internet unter www.bit.ly/nwz-nitrat