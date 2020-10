Im Schnitt Vorrat für drei Monate

Berlin „Oh nein, geht das schon wieder los?“, denken viele beim Blick auf sich leerende Regale. Doch wie viel Toilettenpapier horten die Deutschen eigentlich genau? Ab wann ist man Super-Hamsterer? Und mit welcher Menge übersteht man eigentlich einen längeren Shutdown?

Deutschlands größtes Rechenportal für Alltagsfragen, Blitzrechner.de, hat im Zuge des ersten Shutdowns einen Toilettenpapier-Bedarfsrechner entwickelt.

Die Daten aus dessen 72 512 Berechnungen wurden nun ausgewertet – mit dem Ergebnis: Singles horten im Durchschnitt einen Vorrat für 127 Tage (entspricht etwa 20 Rollen Toilettenpapier), vierköpfige Familien immerhin noch für 43 Tage (entspricht rund 25 Rollen).

Indes hat die Papierindus­trie am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Versorgung mit Toilettenpapier in Deutschland auch in der aktuellen Corona-Infektionswelle gesichert ist. Das teilte der Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) mit. In Deutschland werden jedes Jahr rund 750 000 Tonnen Toilettenpapier produziert und auch verbraucht.