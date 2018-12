Jeder 8. Onlinekauf geht zurück

Berlin Knapp jeder achte Onlinekauf in Deutschland (12 Prozent) wird an den Händler zurückgeschickt. Das geht aus einer Befragung von 1054 Onlinekäufern durch Bitkom Research hervor. Den höchsten Anteil an Rücksendungen (18 Prozent) gibt es in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen. Die Rücksendequote von Frauen (15 Prozent) ist deutlich höher als die von Männern (9 Prozent). Gut jeder zweite Onlinekäufer (51 Prozent) bestellt hin und wieder Waren, von denen er weiß, dass er sie zurückschicken wird – etwa Kleidung in verschiedenen Größen.