Kinderbetreuung wieder normalisieren

Berlin Kinderbetreuung statt Arbeit: Familienunternehmen beklagen ein „Corona-Betreuungsvakuum“ – zu Lasten der Wirtschaft. Einer Umfrage der Verbände „Die Familienunternehmer“ und „Die Jungen Unternehmer“ zufolge spüren 58 Prozent der befragten Firmen noch immer die Folgen der eingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten, weil Mitarbeiter Kinder betreuen müssen. Jeder Zweite dieser Betriebe meldet dadurch Beeinträchtigungen in den Betriebsabläufen. „Arbeitnehmer mit Kindern stecken in einem gewaltigen Dilemma, weil weder in Schulen noch in Kitas eine berechenbare Betreuung funktioniert“, sagte Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands „Die Familienunternehmer“.

Derzeit werde das Problem zu Lasten der Unternehmen gelöst. „Die Landesregierungen und der Bund müssen endlich maximal kreativ werden, um auf vielfältige Weise bald eine bestmögliche Rückkehr zur 100-Prozent-Betreuung auch unter den Corona-Auflagen zu ermöglichen.“