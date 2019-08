KKR: Mehr als 40 Prozent an Springer

Berlin Der US-Finanzinvestor KKR hat eine Beteiligung von 42,5 Prozent beim deutschen Medienkonzern Axel Springer erreicht. Nach Ablauf der weiteren Annahmefrist am 21. August um Mitternacht wurde diese Annahmequote erzielt, teilten Springer und KKR am Montag in Berlin mit.

Darüber hinaus seien außerhalb des Übernahmeangebots Vereinbarungen über den Erwerb von 1,04 Prozent der Anteile abgeschlossen worden. Der Vollzug des Angebots steht weiterhin unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und medienkonzentrationsrechtlicher Freigaben.