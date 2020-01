Berlin Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer (23) will den angebotenen Sitz im Aufsichtsgremium des künftigen Unternehmens Siemens Energy nicht haben. Sie machte Siemens-Chef Joe Kaeser aber den Vorschlag, den Posten einem Wissenschaftler zu geben, was Kaeser wiederum ablehnte.

Hintergrund des Dialogs zwischen den beiden ist die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien. Die Adani Group will eines der größten Kohlebergwerke der Welt aufbauen. Das Projekt wird von Umweltschützern bekämpft. Siemens-Chef Kaeser teilte am Sonntagabend auf Twitter mit, dass der Konzern trotz der Kritik an der Zulieferung festhalten werde.

Kaeser hatte Neubauer am Freitag bei einem Gespräch einen Sitz in einem Aufsichtsgremium von Siemens Energy angeboten. „Ich werde das Angebot persönlich nicht annehmen können, habe aber Siemens darum gebeten, das Angebot an einen Vertreter oder Vertreterin der Scientists for Future weiterzugeben“, sagte Neubauer. Bei Scientists for Future sind Wissenschaftler organisiert, die die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future unterstützen.

Kaeser bedauerte Neubauers Entscheidung, respektierte diese zugleich. Der Vorschlag, diesen Sitz an einen Experten abzutreten, sei „gut gemeint“, teilte er mit. „Aber Experten und Wissenschaftler haben wir schon genug.“