Berlin CDU, CSU und SPD müssen wegen des Streits um Gesundheit und Arbeitsmarkt in die Verlängerung. Die Verhandlungen sollen an diesem Montag ab 10 Uhr fortgesetzt werden, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die Streitthemen Gesundheit und befristete Arbeitsverträge seien bisher noch nicht einmal angesprochen worden. Deswegen habe man gemeinsam entschieden, auf eine Nachtsitzung zu verzichten.

Am Sonntag wurden aber auch Kompromisse gefunden – zum Beispiel im Bereich Wohnen und Mieten. „Junge Familien werden unterstützt mit einem Baukindergeld von 1200 Euro pro Kind und Jahr“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Das „Baukindergeld“ soll bis zu einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 75 000 Euro plus 15 000 Euro Freibetrag je Kind gewährt und über eine Dauer von zehn Jahren gezahlt werden. Zudem soll die Mietpreisbremse in Großstädten verschärft werden.