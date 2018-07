Kobalt könnte knapp werden

Berlin Für Akkus von Elektroautos wird immer mehr Kobalt gebraucht – aber das Metall könnte bald knapp werden. Die Nachfrage dürfte sich in den nächsten acht Jahren verdoppeln auf 225 000 Tonnen jährlich, teilte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe am Montag mit. Verzögerungen beim Ausbau von Bergwerken und Weiterverarbeitung „können zu erheblichen Problemen in der Versorgung führen“, sagte Geologe Siyamend Al Barazi. Der Preis habe sich in zwei Jahren vervierfacht auf rund 90 000 Dollar pro Tonne.