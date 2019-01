Kommission lehnt Meisterpflicht ab

Berlin Aus Sicht der Monopolkommission dürfte eine Ausweitung des „Meisterzwangs“ zu einem deutlichen Rückgang der Betriebsgründungen in zulassungsfreien Gewerken führen. Die Kunden profitierten derzeit von der „stärkeren qualitativen Differenzierung“ handwerklicher Leistungen. Das bedeutet, sie könnten selbst entscheiden, für welche Arbeit sie einen teureren Meisterbetrieb engagierten oder einen günstigeren Anbieter, heißt es in dem Bericht des unabhängigen Beratergremiums der Bundesregierung. 2004 war in mehr als 50 Handwerksberufen die Meisterpflicht weggefallen.