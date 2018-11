Berlin Soli komplett abschaffen, langfristig Rente mit 70, Maßnahmen gegen die Wohnungsnot: Das sind wirtschaftspolitische Kernforderungen der „Wirtschaftsweisen“. Die Ökonomen sehen Deutschland auch angesichts einer eingetrübten Konjunktur vor wichtigen Weichenstellungen. In ihrem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Jahresgutachten senkten sie ihre Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Jahr.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet nun für 2018 noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 Prozent statt zuvor 2,3 Prozent. Für 2019 wird ein Zuwachs von 1,5 Prozent erwartet, im März hatten die Ökonomen noch ein Plus von 1,8 Prozent vorausgesagt.

Gründe für das schwächere Wachstum seien ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen. Weltweit gibt es Risiken vor allem wegen Handelskonflikten – etwa zwischen den USA und China sowie den USA und der EU. Ein geringeres globales Wachstum trifft auch die Exportnation Deutschland. Daneben herrscht Unsicherheit, weil der EU-Ausstieg Großbritanniens weiter unklar ist.

In Deutschland wird ein Mangel an Fachkräften etwa am Bau oder bei IT-Experten zu einem zunehmenden Problem, es kommt zu Kapazitätsengpässen. Die „Wirtschaftsweisen“ sprachen sich mehrheitlich dafür aus, den Solidaritätszuschlag bei der Steuer vollständig abschaffen. Dafür gibt es auch in der Union zunehmend Stimmen. Der Soli soll nach den bisherigen Planungen für 90 Prozent der Steuerzahler abgeschafft werden.

Grafik zum Thema als PDF.