Berlin Die Einschläge kommen immer näher. Die Wachstumsprognosen werden von der Regierung und den Experten bereits seit Wochen gesenkt. Der Arbeitsmarkt läuft auch nicht mehr so gut.

Nun stottert der deutsche Exportmotor unter dem Eindruck der vielen weltweiten Unsicherheiten, vom Brexit über den Handelsstreit zwischen USA und China bis zu den Importzoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäer immer stärker. In seinem zehnten Jahr neigt sich der ungewohnt lange deutsche Konjunkturaufschwung offenbar dem Ende zu.

„Dieses Jahr reicht es noch“, lautet der aktuelle Befund von Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Für dieses Jahr hält er die Erwartung noch für einigermaßen sicher, dass Deutschlands Wirtschaft zumindest minimal um ein halbes Prozent zulegt, wie es die Bundesregierung erwartet, oder ein klein wenig mehr, wie sein Verband sagt.

Allerdings: Nach der jüngsten DIHK-Umfrage unter mehr als 4500 deutschen Firmen, die im Ausland ihre Waren und Dienstleistungen anbieten, sind die Sorgen massiv gewachsen. Daher rechnet Treier jetzt nur noch mit einem schmalen Exportzuwachs von einem Prozent – bisher hoffte sein Verband noch auf ein Plus von 2,5 Prozent.

Selbst dieses magere Prozent ist noch in Gefahr – etwa wenn Amerikas Präsident Donald Trump seine oft wiederholten Zolldrohungen gegen die Europäer oder die Chinesen wahr macht. Die Gefahr für das deutsche Wachstum betrifft damit eher das kommende Jahr. „Ich weiß nicht, wo all die Forschungsinstitute ihren Optimismus herbekommen“, wundert sich Treier. Er warnt vor einer Abwärtsspirale, und das Schlimme ist, so sieht es nicht nur der DIHK-Außenwirtschaftschef, „wir haben es leider nicht in der Hand, ob es dazu kommt“.

Exportweltmeister ist Deutschland entgegen einer weit verbreiteten Meinung ohnehin schon länger nicht mehr. Man liegt nicht erst seit heute hinter China und den USA auf Rang drei. Damit ist man immerhin noch „Europameister“. Allerdings: Beim Überschuss aus Exporten und Importen führte Deutschland die Weltrangliste weiter an.